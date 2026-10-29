Tragedie în Ucraina. Un tren de pasageri, lovit de o dronă rusească în gară. Cel puțin 13 morți - VIDEO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 oct. 2026, 13:01

O nouă tragedie a lovit Ucraina joi dimineață. Un tren de pasageri aflat în gara din Dnipro a fost lovit de o dronă rusească cu propulsie reactivă. Cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața, iar alte cinci persoane au fost rănite. Atenție, urmează informații cu un puternic impac emoțional. Imaginile dramatice surprinse după atac au fost distribuite inclusiv de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

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