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Tragedie în Ucraina. Un tren de pasageri, lovit de o dronă rusească în gară. Cel puțin 13 morți - VIDEO

Gara din Ucraina, lovită de drone rusești (foto. UNN)

Gara din Ucraina, lovită de drone rusești (foto. UNN)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 oct. 2026, 13:01

O nouă tragedie a lovit Ucraina joi dimineață. Un tren de pasageri aflat în gara din Dnipro a fost lovit de o dronă rusească cu propulsie reactivă. Cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața, iar alte cinci persoane au fost rănite. Atenție, urmează informații cu un puternic impac emoțional. Imaginile dramatice surprinse după atac au fost distribuite inclusiv de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Atacul a avut loc în dimineața zilei de 29 octombrie, în gara din Dnipro, unul dintre cele mai importante noduri feroviare din Ucraina. Potrivit autorităților ucrainene și companiei naționale de căi ferate, trenul de pasageri se afla la peron și urma să plece către Zaporojie în momentul în care a fost lovit de o dronă rusească, scrie Kyiv independent.

Un atac rusesc teribil asupra gării din Dnipro. Rușii au lansat un atac cu drone asupra unui peron unde se aflau un tren obișnuit de navetiști și un tren de pasageri programat. Din păcate, până în acest moment a fost confirmată moartea a 13 persoane. Condoleanțele mele familiilor acestora.

a scris Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, intr-o postare pe platforma X.

Deși în zonă fusese emisă alertă aeriană, iar autoritățile avertizaseră asupra unui risc crescut de atac, numeroși pasageri se aflau încă pe peron în momentul impactului.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk a anunțat că echipele medicale au intervenit imediat la fața locului pentru acordarea primului ajutor victimelor. Bilanțul provizoriu indică cel puțin 13 morți și cinci răniți, însă autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește.

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