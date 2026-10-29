Pumni și îmbrânceli în Parlamentul Armeniei: doi deputați au fost răniți. Totul s-a văzut live VIDEO

A fost scandal în Parlamentul Armeniei. Aleșii au transformat joi, 29 octombrie, sala de ședințe într-un adevărat ring de luptă. Conform imaginilor apărute în spațiul public, aceștia și-au împărțit pumni și picioare și s-au bătut cu sticle cu apă. Doi deputați din opoziție au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
O altercație verbală izbucnită pe 29 octombrie, în timpul unei ședințe a Adunării Naționale a Armeniei, între deputați ai partidului de guvernământ Contractul Civil și cei ai blocului de opoziție Armenia Puternică a degenerat mai întâi într-o încăierare, apoi într-o bătaie în toată regula, conform publicației Ukrainian National News (UNN), o agenție de presă independentă din Ucraina.
Potrivit sursei citate, parlamentarii și-au împărțit pumni și picioare, iar incidentul a fost transmis în direct. Președintele Parlamentului, Ruben Rubinyan, a declarat că nu va întrerupe transmisia, pentru ca publicul să poată vedea ce se întâmplă în sală.
Ulterior, presa a relatat că bătaia dintre deputații celor două formațiuni, începută în sala de ședințe, a continuat și pe coridor. În timpul altercației s-ar fi auzit și injurii. Personalul de securitate și unii parlamentari nu au reușit să-i despartă pe cei implicați pentru o perioadă îndelungată.
Cine a avut nevoie de îngrijiri după bătaia din Parlament?
După încăierarea din sala Parlamentului Armeniei, la sediul instituției a sosit o ambulanță. Andranik Gevorgyan, deputat al blocului Armenia Puternică, avea nasul plin de sânge, în timp ce hainele deputatului Ruben Mkhitaryan au fost rupte, scriu jurnaliștii ucraineni.
Potrivit Realitatea PLUS, nu este prima dată când Parlamentul Armeniei devine scena unor asemenea incidente. O altă altercație a avut loc pe 6 octombrie, când parlamentarii s-au îmbrâncit pe fondul unor acuzații de corupție.