Pumni și îmbrânceli în Parlamentul Armeniei: doi deputați au fost răniți. Totul s-a văzut live VIDEO

Publicat 29 oct. 2026, 18:43 Actualizat 29 oct. 2026, 18:55

A fost scandal în Parlamentul Armeniei. Aleșii au transformat joi, 29 octombrie, sala de ședințe într-un adevărat ring de luptă. Conform imaginilor apărute în spațiul public, aceștia și-au împărțit pumni și picioare și s-au bătut cu sticle cu apă. Doi deputați din opoziție au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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