12 ani de la tragedia aviatică din Sibiu. Nouă militari au murit după prăbușirea unui elicopter militar
Tragedie aviatică din Sibiu/ Sursa foto: Sibiu100.ro.
Se împlinesc 12 ani de la tragedia aviatică din Sibiu, unde un elicopter militar s-a prăbușit. Nouă militari au murit, iar unul singur a supraviețuit.
Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, se împlinesc 12 ani de la accidentul care a îndoliat Armata Română. Militarii aveau vârste cuprinse între 25 și 47 de ani și făceau parte din echipajul trimis să participe la un exercițiu militar organizat în Poligonul Cincu. Misiunea lor s-a încheiat în dimineața zilei de 21 noiembrie 2014, în jurul orei 10:40, când elicopterul s-a prăbușit într-o zonă împădurită din nordul județului Sibiu.
Cum s-a produs tragedia aviatică de la Mălâncrav
Elicopterul militar decolase de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii și se îndrepta spre Poligonul Cincu, unde militarii urmau să participe la un exercițiu de pregătire. În apropierea localităților Mălâncrav, Stejăriș și Iacobeni, aparatul de zbor s-a prăbușit într-o zonă greu accesibilă. Impactul a fost urmat de un incendiu, iar la locul accidentului au fost mobilizate echipaje de intervenție din județele Sibiu și Mureș.
Primele informații confirmate de Ministerul Apărării Naționale indicau opt militari decedați și doi răniți grav. Supraviețuitorii au fost preluați de echipajele SMURD, transportați inițial la Târgu Mureș și apoi la Spitalul de Arși din București. Accidentul a provocat un șoc puternic în comunitățile din apropiere. Oamenii din Stejăriș au urmărit ore întregi intervenția echipajelor de salvare, în timp ce vestea tragediei se răspândea în întreaga țară, conform Sibiu100.ro.
Nouă militari și-au pierdut viața. Unul dintre răniți a murit după 17 zile
La momentul accidentului, Ministerul Apărării anunța decesul a opt militari. Cei doi supraviețuitori, căpitan-comandorul Corneliu-Gabriel Titiana și maistrul militar clasa I Valentin Bora, au fost internați în stare gravă. Corneliu-Gabriel Titiana, în vârstă de 47 de ani, a murit pe 8 decembrie 2014, la Spitalul de Arși din București, după mai multe intervenții chirurgicale. Astfel, bilanțul tragediei a ajuns la nouă militari decedați. Valentin Bora, care avea 41 de ani la momentul accidentului, a fost singurul supraviețuitor. Recuperarea sa a fost dificilă și a necesitat o perioadă îndelungată de tratament.
Cine sunt cei nouă militari care au murit în accidentul aviatic din Sibiu
Militarii care și-au pierdut viața în urma prăbușirii elicopterului IAR-330 PUMA sunt:
Comandor Artur-Grigore Palfi, 46 de ani;
Căpitan-comandor Corneliu-Gabriel Titiana, 47 de ani, decedat pe 8 decembrie 2014;
Căpitan medic Rareș-Cosmin Moldovan, 34 de ani;
Căpitan Răzvan-Aurel Moldovan, 29 de ani;
Sublocotenent inginer Andrei-Cătălin Apostol, 25 de ani;
Maistru militar clasa I Paul Bădescu, 41 de ani;
Maistru militar clasa a II-a Ioan-Dorin Fodor, 43 de ani;
Maistru militar clasa a III-a Vasile-Marian Gădălean, 33 de ani;
Maistru militar clasa a III-a Constantin-Dorin Filip, 30 de ani.
În urma tragediei, Ministerul Apărării Naționale a organizat ceremonii militare și religioase în memoria celor decedați, atât în unitățile militare din România, cât și în cele dislocate în afara țării.
Povestea tânărului pilot din Alba Iulia care a murit la numai 29 de ani
Printre militarii care au murit în accident s-a aflat și căpitanul Răzvan-Aurel Moldovan, originar din Alba Iulia. Avea 29 de ani și își construise o carieră în aviația militară după absolvirea Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, promoția 2005. Ulterior, tânărul a urmat cursurile Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov și a devenit pilot în cadrul Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii. Foștii săi profesori și-l aminteau ca pe un elev serios, ambițios și dedicat pregătirii militare. Vestea morții sale a provocat multă durere în comunitatea din Alba Iulia, unde familia și apropiații îl așteptau să se întoarcă din misiune.
La momentul tragediei, Ministerul Apărării Naționale a făcut publice numele militarilor care au murit în accident, alături de informații despre familiile lor și despre starea celor doi supraviețuitori.
Militarii de la Mălâncrav, comemorați la locul tragediei
În anii care au urmat accidentului, în zona localităților Mălâncrav și Iacobeni au fost ridicate monumente în memoria celor nouă militari. La acestea au fost organizate ceremonii de comemorare, cu participarea camarazilor, a familiilor și a reprezentanților autorităților. În 2025, la împlinirea a 11 ani de la accident, în localitatea Iacobeni a fost oficiată o slujbă de pomenire a militarilor decedați. Monumentele păstrează numele celor nouă membri ai echipajului care și-au pierdut viața în accidentul din 21 noiembrie 2014.
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