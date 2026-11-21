Barajul Lacul Morii ar putea reprezenta un pericol major pentru București în cazul unui cutremur puternic, avertizează inginerul constructor Marius Marinescu. Acesta susține că structura prezintă degradări vizibile, inclusiv armături ruginite și elemente de beton fisurate. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, specialistul a cerut o expertiză tehnică urgentă, reducerea nivelului apei din lac și verificarea măsurilor de securitate.
Barajul Lacul Morii ar putea reprezenta un pericol major pentru București în cazul unui cutremur puternic, avertizează inginerul constructor Marius Marinescu. Acesta susține că structura prezintă degradări vizibile, inclusiv armături ruginite și elemente de beton fisurate. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, specialistul a cerut o expertiză tehnică urgentă, reducerea nivelului apei din lac și verificarea măsurilor de securitate.
Marius Marinescu a explicat că lacul de acumulare, cu un volum de aproximativ 14 milioane de metri cubi de apă, ar putea provoca inundații de amploare în Capitală în eventualitatea cedării barajului. Acesta consideră că un cutremur similar celui din 1977 ar putea reprezenta un risc pentru construcția realizată în anii '80.
Marius Marinescu avertizează: „Barajul este o bombă cu ceas”
Inginerul constructor a atras atenția asupra stării unor elemente ale barajului, susținând că armătura metalică ar prezenta semne de coroziune, iar anumite structuri de rezistență ar fi fisurate.
Potrivit scenariului prezentat de acesta, o eventuală cedare a barajului ar putea afecta cartierele Crângași și Cotroceni, dar și zone centrale ale Bucureștiului. Printre obiectivele expuse inundațiilor, Marinescu a menționat Palatul Parlamentului, Primăria Capitalei, Palatul de Justiție și mai multe stații de metrou, inclusiv Grozăvești, Eroilor și Unirii.
Ce măsuri urgente cere Marius Marinescu pentru barajul Lacul Morii
Specialistul consideră că prima măsură ar trebui să fie reducerea nivelului apei din lac la aproximativ 20% din capacitate, urmată de o expertiză tehnică pentru evaluarea structurii.
În funcție de rezultatele expertizei, Marinescu susține că ar putea fi necesare lucrări de consolidare, inclusiv cu finanțare europeană. Acesta a criticat și măsurile actuale de pază, cerând ca securitatea obiectivului să fie asigurată de militari sau jandarmi, așa cum, potrivit afirmațiilor sale, se întâmpla înainte de 1990. Avertismentul vine după cutremurul de 5,7 produs în Vrancea pe 18 noiembrie, care a readus în atenție siguranța infrastructurii din Capitală.