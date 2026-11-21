Publicat 21 nov. 2026, 11:47 Sursă Realitatea PLUS

Barajul Lacul Morii ar putea reprezenta un pericol major pentru București în cazul unui cutremur puternic, avertizează inginerul constructor Marius Marinescu. Acesta susține că structura prezintă degradări vizibile, inclusiv armături ruginite și elemente de beton fisurate. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, specialistul a cerut o expertiză tehnică urgentă, reducerea nivelului apei din lac și verificarea măsurilor de securitate.

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