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Locale· 1 min citire
Descoperire macabră în Dâmbovița! Femeie dată dispărută și fiul bătrânei pe care o îngrijea, găsiți morți în aceeași gospodărie
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Descoperire macabră într-o locuință din județul Dâmbovița! O femeie de 46 de ani, dată dispărută de familie, a fost găsită sâmbătă fără viață în casa unei bătrâne din comuna Văcărești, pe care o îngrijea. Victima prezenta urme de violență pe corp. În aceeași gospodărie, polițiștii l-au descoperit și pe fiul bătrânei, spânzurat într-o anexă.
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