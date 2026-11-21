Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 21 nov. 2026, 21:19

Descoperire macabră într-o locuință din județul Dâmbovița! O femeie de 46 de ani, dată dispărută de familie, a fost găsită sâmbătă fără viață în casa unei bătrâne din comuna Văcărești, pe care o îngrijea. Victima prezenta urme de violență pe corp. În aceeași gospodărie, polițiștii l-au descoperit și pe fiul bătrânei, spânzurat într-o anexă.

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