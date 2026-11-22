Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 22 nov. 2026, 15:11

Un accident rutier grav a avut loc duminică în localitatea Hudum, la ieșirea din municipiul Botoșani, unde patru persoane, printre care și un copil în vârstă de 4 ani, au fost rănite în urma coliziunii dintre două autoturisme.

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