Emil Gânj s-ar putea ascunde în rețeaua de tuneluri construite în scop militar din ordinul lui Nicolae Ceaușescu. Surse au declarat pentru presă că a fost descoperit și un tunel construit din mărăcini, care masca o groapă destul de adâncă. În ea s-au găsit mai multe vase murdare, în care fusese mâncare. Anchetatorii au înconjurat acum zona și caută mai multe piste pentru a-l prinde pe criminal.

Pe 8 iulie, Emil Gânj a ucis-o pe fosta lui iubită în vârstă de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia. Apoi i-a incendiat trupul și a fugit de la locul faptei.

Criminalul a așteptat momentul potrivit pentru a recurge la gestul extrem. Individul a forțat intrarea în curte și a spart cu toporul geamurile termopan ale ușii și ferestrelor, în încercarea de a pătrunde în casă. Când a găsit victima ascunsă într-un dulap, a ucis-o cu toporul și apoi a incendiat-o. Emil Gânj era deja condamnat pentru crimă și era căutat de aproape un an și jumătate pentru acte de violență.