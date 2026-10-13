Accident șocant în Grecia: o mașină a intrat în plin într-o tavernă, printre clienți

O seară liniștită într-o tavernă din Grecia s-a transformat într-un coșmar, după ce un autoturism a pătruns printre mesele la care se aflau clienții. Trei persoane au fost rănite în urma impactului și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Momentul în care mașina intră în local a fost surprins de o cameră video.
Momente de panică într-o tavernă din Grecia
Incidentul s-a produs pe neașteptate, în timp ce oamenii stăteau la mese și își petreceau timpul în liniște. Fără niciun avertisment, un autoturism a ajuns în zona în care se aflau clienții, provocând panică printre cei prezenți.
Impactul a fost violent, iar persoanele aflate în apropierea mașinii au fost luate prin surprindere. Oamenii au încercat să înțeleagă ce se întâmplase, în timp ce atmosfera obișnuită a localului a fost înlocuită de agitație și teamă.
Trei persoane au fost rănite și transportate la spital
În urma accidentului, trei persoane au suferit răni. Acestea au primit asistență medicală și au fost transportate ulterior la spital pentru investigații și tratament.
Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează gravitatea leziunilor suferite de victime. Nici identitatea persoanelor rănite nu a fost făcută publică.
Șoferul ar fi consumat alcool înainte de a se urca la volan
Potrivit presei străine, există suspiciuni că șoferul autoturismului s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice în momentul producerii incidentului.
Circumstanțele exacte în care mașina a ajuns printre mesele tavernei urmează să fie stabilite. Informațiile disponibile nu oferă detalii suplimentare despre identitatea conducătorului auto sau despre eventualele măsuri luate împotriva acestuia.
Imaginile surprinse în timpul incidentului arată cât de repede se poate transforma o seară obișnuită într-o situație periculoasă. Clienții se aflau la mese când autoturismul a pătruns în zona ocupată de aceștia.