Accident șocant în Grecia: o mașină a intrat în plin într-o tavernă, printre clienți

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 16:48

O seară liniștită într-o tavernă din Grecia s-a transformat într-un coșmar, după ce un autoturism a pătruns printre mesele la care se aflau clienții. Trei persoane au fost rănite în urma impactului și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Momentul în care mașina intră în local a fost surprins de o cameră video.

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