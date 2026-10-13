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Locale· 1 min citire
Accident mortal pe Bulevardul Mamaia, în Constanța. Un bărbat de 49 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină
Mașină de poliție
Publicat13 oct. 2026, 10:29
Actualizat13 oct. 2026, 10:46
Un bărbat în vârstă de 49 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în noaptea de luni spre marți, 12 spre 13 octombrie, pe bulevardul Mamaia din Constanța, în zona Pescărie. Pietonul a fost lovit de un autoturism condus de o tânără de 19 ani. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă leziunile suferite au fost prea grave. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.
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