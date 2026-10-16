Dosarul șefului USR Dâmbovița. Alexandru Munteanu ar fi recunoscut că știa de exportul interzis: noi informații din anchetă - SURSE

Publicat 16 oct. 2026, 13:28 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi informații din dosarul șefului USR Dâmbovița care voia să vândă unei firme din Belarus un utilaj ce poate fi folosit la fabricarea armelor. Alexandru Munteanu ar fi recunoscut în fața anchetatorilor că știa că echipamentul urma să ajungă în Belarus și că exportul acestuia era interzis. Pentru că echipamentul nu putea fi vândut direct către destinatar, Munteanu și asociatul său au apelat la firme-paravan, tocmai pentru a masca livrarea, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Anchetatorii au descoperit schema, iar acum cei doi se află sub control judiciar pentru 60 de zile.

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