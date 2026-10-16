Dosarul șefului USR Dâmbovița. Alexandru Munteanu ar fi recunoscut că știa de exportul interzis: noi informații din anchetă - SURSE

Apar noi informații din dosarul șefului USR Dâmbovița care voia să vândă unei firme din Belarus un utilaj ce poate fi folosit la fabricarea armelor. Alexandru Munteanu ar fi recunoscut în fața anchetatorilor că știa că echipamentul urma să ajungă în Belarus și că exportul acestuia era interzis. Pentru că echipamentul nu putea fi vândut direct către destinatar, Munteanu și asociatul său au apelat la firme-paravan, tocmai pentru a masca livrarea, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Anchetatorii au descoperit schema, iar acum cei doi se află sub control judiciar pentru 60 de zile.
În declarațiile date în fața anchetatorilor, șeful USR Dâmbovița a recunoscut faptele de care este acuzat. Alexandru Munteanu a spus că a știut încă din momentul proiectării utilajului industrial că acesta urma să ajungă în Belarus, dar și că exportul unui astfel de echipament era interzis. Cu toate acestea, liderul din USR a crezut că situația avea să se schimbe și că exportul urma să fie, totuși, permis. De aceea, producția strungului a continuat.
Ulterior, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, Alexandru Munteanu a trimis un e-mail către compania destinatară din Belarus în care propunea ca afacerea să continue prin intermediul unei companii din India. Cu alte cuvinte, liderul USR și asociatul său de origine rusă au găsit un paravan pentru a putea face livrarea, relatează Realitatea PLUS. Aproape 1,75 de milioane de euro costă strungul pe care voiau să îl trimită în Belarus.
În schemă sunt implicate inclusiv companii din Germania și Kazahstan, prin intermediul cărora utilajului trebuia să i se piardă urma.
Totodată, liderul USR Dâmbovița a recunoscut la audieri și că strungul industrial putea fi folosit la producția echipamentelor militare. Totuși, Munteanu a spus că nu ar fi încheiat înțelegerea dacă i s-ar fi comunicat că utilajul avea această destinație.
Până în prezent, reprezentanții USR Dâmbovița s-au limitat la a transmite că Alexandru Munteanu va fi exclus din partid "doar dacă se confirmă acuzațiile".
Alexandru Munteanu deține atât cetățenia română, cât și pe cea moldovenească.
Opt suspecți, audiați în dosarul transferului de utilaje către Belarus
Reamintim că pe 30 septembrie au avut loc 12 percheziții în București, Ilfov, Bacău și Dâmbovița, opt suspecți fiind audiați la sediul central al DIICOT, într-un dosar legat de transferul către Belarus al unui utilaj suspect, prin încălcarea embargoului impus Minskului.
Printre locuințele celor care au fost percheziționați și duși la audieri se numără și cea a liderului USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu. Procurorii susțin că echipamentul, evaluat la 1,7 milioane de euro, putea fi utilizat la producerea de armament și muniție.
Surse din anchetă, citate de Agerpres, afirmau că în dosar ar mai fi vizați Evgheni Poliakov, Simona Elena Palade, Vitalie Cărăuș, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Țărucă, Gabriel Unguru și Mihai Dorofti.
Utilajul VL40, transferat prin intermediari din Germania și Kazahstan
Potrivit acelorași surse, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, în calitate de administrator și director general al World Machinery Works SRL, Alexandru Munteanu ar fi coordonat și ar fi participat la operațiunile de comercializare și transfer al utilajului industrial VL40 către destinatari intermediari, printre care societăți paravan din Germania și Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus, Kuzlitmash OAO Belarus, membră a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) OJSC Zhodino, regiunea Minsk, entitate aflată sub sancțiuni UE, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.
În acest sens, împreună cu Evgheni Poliakov, Munteanu ar fi inițiat operațiunea de transfer al utilajului VL40 și a continuat demersurile privind livrarea acestuia, deși, anterior, autoritățile competente (Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX) respinseseră solicitări de autorizare a exporturilor, inclusiv din cauza existenței riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.
Ce spun anchetatorii
Anchetatorii susțin că au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware și software, precum și prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.