Ancheta privind dosarul vicepreședintelui USR Alexandru Munteanu duce spre Rusia: ce au aflat procurorii

Publicat 10 oct. 2026, 14:22 Actualizat 10 oct. 2026, 14:32 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi dezvăluiri în dosarul care îl vizează pe vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu. Rusia și nu Belarus ar fi fost, de fapt, în spatele afacerii cu utilaje industriale care puteau fi folosite inclusiv în industria militară. Potrivit anchetatorilor, firme intermediare din mai multe țări ar fi fost folosite pentru a ocoli sancțiunile impuse de Uniunea Europeană. Unul dintre utilaje a fost blocat de autoritățile germane înainte să ajungă la destinație, relatează Realitatea PLUS.

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