Ancheta privind dosarul vicepreședintelui USR Alexandru Munteanu duce spre Rusia: ce au aflat procurorii

Apar noi dezvăluiri în dosarul care îl vizează pe vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu. Rusia și nu Belarus ar fi fost, de fapt, în spatele afacerii cu utilaje industriale care puteau fi folosite inclusiv în industria militară. Potrivit anchetatorilor, firme intermediare din mai multe țări ar fi fost folosite pentru a ocoli sancțiunile impuse de Uniunea Europeană. Unul dintre utilaje a fost blocat de autoritățile germane înainte să ajungă la destinație, relatează Realitatea PLUS.
Apar noi informații în dosarul în care este vizat Alexandru Munteanu, vicepreședintele USR Dâmbovița. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, Rusia și nu Belarus ar fi fost destinațiile finale ale utilajelor produse de firma acestuia.
Ancheta ar viza două echipamente industriale, și nu unul, care ar fi putut fi folosite inclusiv la fabricarea armamentului. Conform informațiilor din dosar, în acest plan ar fi fost implicate mai multe firme intermediare.
Unul dintre utilaje s-ar afla în Kazahstan, în timp ce al doilea, evaluat la aproximativ 1,8 milioane de euro, ar fi fost blocat în Germania.
Filmul evenimentelor
12 percheziții au avut loc, miercuri, 30 septembrie, în București, Ilfov, Bacău și Dâmbovița, opt persoane având calitatea de suspecți fiind audiate la sediul central al DIICOT, într-un dosar legat de transferul către Belarus al unui utilaj suspect, prin încălcarea embargoului impus Minskului. Procurorii susțin că echipamentul, evaluat la 1,7 milioane de euro, putea fi utilizat la producerea de armament și muniție.
Procurorii și mascații i-au percheziționat locuința lui Alexandru Munteanu, iar ulterior l-au condus la audieri la sediul DIICOT.
Cine mai este vizat în dosar
Pe lângă Alexandru Munteanu, în dosar ar mai fi vizați Evgheni Poliakov, Simona Elena Palade, Vitalie Cărăuș, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Țărucă, Gabriel Unguru și Mihai Doroftei, susțin sursedin anchetă citate de Agerpres.
Potrivit surselor menționate, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, în calitate de administrator și director general al World Machinery Works SRL, Alexandru Munteanu ar fi coordonat și ar fi participat la operațiunile de comercializare și transfer al utilajului industrial VL40 către destinatari intermediari, printre care societăți paravan din Germania și Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus, Kuzlitmash OAO Belarus, membră a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) OJSC Zhodino, regiunea Minsk, entitate aflată sub sancțiuni UE, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.
În acest sens, împreună cu Evgheni Poliakov, Munteanu ar fi inițiat operațiunea de transfer al utilajului VL40 și a continuat demersurile privind livrarea acestuia, deși, anterior, autoritățile competente (Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX) respinseseră solicitări de autorizare a exporturilor, inclusiv din cauza existenței riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.
Anchetatorii: Utilajele au dobândit caracteristici pentru scopuri militare
"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene", a transmis DIICOT într-un comunicat.
Anchetatorii susțin că au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware și software, precum și prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.