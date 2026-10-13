Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de închisoare. Decizia Tribunalului București

Publicat 13 oct. 2026, 07:28 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu află marți dacă va rămâne în arest preventiv în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro sau dacă va beneficia de o măsură preventivă mai blândă. Tribunalul București urmează să se pronunțe asupra cererii de înlocuire a măsurii, după ce decizia a fost amânată luni.

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