Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Judecătorii decid astăzi dacă poate scăpa de arestul preventiv

Călin Georgescu ajunge astăzi, 12 octombrie, la Tribunalul București, unde va afla dacă poate ieși din arestul preventiv. Magistrații urmează să analizeze cererea prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Decizia instanței va stabili dacă acesta va rămâne în spatele gratiilor sau dacă va putea fi plasat în arest la domiciliu, conform Realitatea PLUS.
Călin Georgescu cere să fie scos din arestul preventiv
După aproape două săptămâni petrecute în arest, Călin Georgescu încearcă să obțină o măsură preventivă mai puțin restrictivă. Acesta a fost arestat pe 29 septembrie, în urma unei decizii a Curții de Apel București, care a admis contestația procurorilor DIICOT. Inițial, Tribunalul București hotărâse ca fostul candidat la prezidențiale să fie cercetat sub control judiciar, însă decizia a fost schimbată. Judecătorii au invocat mai multe motive pentru arestarea preventivă, printre care riscul de a influența ancheta și posibilitatea de a se sustrage cercetărilor.
La termenul de astăzi, magistrații vor analiza dacă se mai justifică menținerea celei mai severe măsuri preventive. În cazul în care solicitarea va fi admisă, Călin Georgescu ar putea părăsi centrul de arest, urmând să respecte condițiile impuse de instanță. Înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu nu ar însemna însă încheierea dosarului penal în care este cercetat.
Tot astăzi, fostul candidat la alegerile prezidențiale are programate și alte proceduri judiciare. Acesta este așteptat la DIICOT, unde continuă cercetările în dosarul de înșelăciune, dar și la Curtea de Apel București, unde este stabilit un nou termen în procesul în care este judecat alături de Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, pentru presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale.
De ce a ajuns Călin Georgescu în spatele gratiilor
Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, pentru 30 de zile, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro. Potrivit procurorilor, acesta ar fi fost convins să depună o garanție pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro, într-o afacere cu metale prețioase. Finanțarea nu s-a mai realizat, iar banii nu ar fi fost restituiți. În același dosar este cercetat și omul de afaceri Ionel Rusen, arestat preventiv tot pentru 30 de zile.
În motivarea deciziei de arestare, judecătorii Curții de Apel București au invocat riscul ca Georgescu să influențeze ancheta, posibilitatea ca acesta să fugă din țară și probele prezentate de procurori. Instanța a luat în calcul inclusiv informațiile despre presupuse planuri de plecare în Italia ale fostului candidat și ale lui Ionel Rusen.