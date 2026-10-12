Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Judecătorii decid astăzi dacă poate scăpa de arestul preventiv

Publicat 12 oct. 2026, 09:01 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu ajunge astăzi, 12 octombrie, la Tribunalul București, unde va afla dacă poate ieși din arestul preventiv. Magistrații urmează să analizeze cererea prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Decizia instanței va stabili dacă acesta va rămâne în spatele gratiilor sau dacă va putea fi plasat în arest la domiciliu, conform Realitatea PLUS.

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