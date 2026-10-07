De ce i-au arestat judecătorii 30 de zile pe Călin Georgescu și Ionel Rusen: motivarea, publicată de CAB

Publicat 7 oct. 2026, 14:39 Actualizat 7 oct. 2026, 14:40

Curtea de Apel București a explicat, miercuri, motivele pentru care a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Judecătorii au invocat trei argumente principale: riscul ca Georgescu să influențeze ancheta, posibilitatea ca acesta să se sustragă cercetării penale și existența unor probe pe care instanța le consideră suficiente pentru a susține acuzațiile formulate de procurorii DIICOT.

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