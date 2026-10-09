Călin Georgescu, adus pentru a patra zi consecutiv la DIICOT. Anchetatorii continuă perchezițiile informatice

Continuă audierile în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a ajuns în această dimineață la sediul DIICOT, pentru a asista la perchezițiile informatice. Este pentru a pattra zi la rând când Goergescu este chemta la aceasta ărpcedură. În paralel se extinde și cercul persoanelor implicate în dosarul de înșelăciune, iar procurorii vor cita și alți martori-cheie.
Investigația urmărește clarificarea unor aspecte esențiale legate de presupusele fapte de înșelăciune cercetate în dosar.
În paralel, anchetatorii au citat mai mulți martori cheie pentru audieri. Potrivit informațiilor obținute pe parcursul investigației, ancheta a scos la iveală numele unor persoane apropiate de Călin Georgescu, despre care procurorii încearcă să stabilească dacă au avut vreun rol sau o eventuală implicare în activitățile investigate.
Soții Georgescu, a treia zi la DIICOT. Alte trei persoane apropiate, chemate la audieri
Printre cei chemați la audieri se află Sami Petroi, un om de afaceri din Oradea. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, acesta ar fi fost persoana de legătură prin intermediul căreia Răzvan Leu ar fi purtat discuții despre restituirea celor 1,1 milioane de euro.
Un alt martor așteptat la DIICOT este Ilie Cristinel Gâju. Conform informațiilor din anchetă, Gâju ar fi participat la discuțiile privind restituirea banilor și ar fi transmis inclusiv o garanție pentru suma datorată.
Totodată, la audieri este așteptată și Riana Popescu, jurnalistă despre care, potrivit surselor citate anterior, ar fi fost apropiată de Călin Georgescu și s-ar fi ocupat de imaginea acestuia. Ea ar fi participat, la rândul său, la discuțiile referitoare la suma de 1,1 milioane de euro.
Joi a fost chemată la perchezițiile informatice și soția fostului candidat, Cristela Georgescu.