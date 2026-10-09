Călin Georgescu, adus pentru a patra zi consecutiv la DIICOT. Anchetatorii continuă perchezițiile informatice

Publicat 9 oct. 2026, 08:40 Actualizat 9 oct. 2026, 08:44 Sursă Realitate Plus

Continuă audierile în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a ajuns în această dimineață la sediul DIICOT, pentru a asista la perchezițiile informatice. Este pentru a pattra zi la rând când Goergescu este chemta la aceasta ărpcedură. În paralel se extinde și cercul persoanelor implicate în dosarul de înșelăciune, iar procurorii vor cita și alți martori-cheie.

Distribuie articolul