Soții Georgescu, a treia zi la DIICOT. Vila din Mogoșoaia și conturile bancare rămân sub sechestru

Publicat 8 oct. 2026, 08:33 Actualizat 8 oct. 2026, 08:34 Sursă Realitatea PLUS

Soții Călin și Cristela Georgescu sunt, pentru a treia zi consecutiv, la DIICOT, unde au loc perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune în care sunt vizați. Cristela Georgescu are calitatea de martor, în timp ce Călin Georgescu a fost adus din Arestul Central pentru a participa la procedură. Fostul candidat la prezidențiale rămâne cu sechestru pe vila din Mogoșoaia, dar și pe cele șapte conturi bancare.

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