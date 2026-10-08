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Justitie· 1 min citire

Soții Georgescu, a treia zi la DIICOT. Vila din Mogoșoaia și conturile bancare rămân sub sechestru

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 oct. 2026, 08:33
Actualizat8 oct. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS

Soții Călin și Cristela Georgescu sunt, pentru a treia zi consecutiv, la DIICOT, unde au loc perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune în care sunt vizați. Cristela Georgescu are calitatea de martor, în timp ce Călin Georgescu a fost adus din Arestul Central pentru a participa la procedură. Fostul candidat la prezidențiale rămâne cu sechestru pe vila din Mogoșoaia, dar și pe cele șapte conturi bancare.

Cristela Georgescu a ajuns, în urmă cu puțin timp, la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiată în calitate de martor, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv pentru 30 de zile.

În paralel, Călin Georgescu a fost adus de la Arestul Central al Capitalei la sediul DIICOT, pentru a participa la percheziția informatică dispusă de anchetatori.

Procurorii investighează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată. Prejudiciul din dosar este estimat la peste 1,1 milioane de euro.

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