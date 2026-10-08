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Justitie· 1 min citire
Soții Georgescu, a treia zi la DIICOT. Vila din Mogoșoaia și conturile bancare rămân sub sechestru
FOTO: Arhivă
Publicat8 oct. 2026, 08:33
Actualizat8 oct. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS
Soții Călin și Cristela Georgescu sunt, pentru a treia zi consecutiv, la DIICOT, unde au loc perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune în care sunt vizați. Cristela Georgescu are calitatea de martor, în timp ce Călin Georgescu a fost adus din Arestul Central pentru a participa la procedură. Fostul candidat la prezidențiale rămâne cu sechestru pe vila din Mogoșoaia, dar și pe cele șapte conturi bancare.
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