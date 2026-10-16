Ministerul Sănătății anunță plăți de peste 120 de milioane de lei pentru investițiile în spitale prin PNRR

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 oct. 2026, 15:04

Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, că a finalizat plățile pentru construcția spitalelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În perioada 12-16 octombrie 2026, instituția a virat peste 120,7 milioane de lei pentru investiții în infrastructura medicală, inclusiv pentru spitale publice, ambulatorii și reducerea riscului de infecții nosocomiale. Potrivit Ministerului Sănătății, fondurile au fost alocate pentru dezvoltarea și modernizarea serviciilor medicale din România, precum și pentru creșterea siguranței pacienților.

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