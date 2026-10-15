Mai puțină birocrație în spitale. Ministerul Sănătății simplifică procedura de modificare a statelor de personal

Publicat 15 oct. 2026, 11:53 Actualizat 15 oct. 2026, 11:55

Ministerul Sănătății (MS) vrea să reducă birocrația din spitalele aflate în subordinea sa și să le permită managerilor să modifice mai rapid statele de personal, fără să mai solicite aprobarea prealabilă a ministerului pentru fiecare schimbare individuală. Instrucțiunea elaborată de instituție a fost transmisă unităților sanitare, care au la dispoziție 10 zile pentru a formula observații și propuneri, anunță MS într-un comunicat.

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