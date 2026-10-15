Mai puțină birocrație în spitale. Ministerul Sănătății simplifică procedura de modificare a statelor de personal

Ministerul Sănătății (MS) vrea să reducă birocrația din spitalele aflate în subordinea sa și să le permită managerilor să modifice mai rapid statele de personal, fără să mai solicite aprobarea prealabilă a ministerului pentru fiecare schimbare individuală. Instrucțiunea elaborată de instituție a fost transmisă unităților sanitare, care au la dispoziție 10 zile pentru a formula observații și propuneri, anunță MS într-un comunicat.
Potrivit comunicatului publicat joi pe site-ul Ministerului Sănătății (MS), noile reguli urmăresc simplificarea procedurilor administrative și eficientizarea gestionării resurselor umane din spitale. Astfel, unitățile sanitare vor putea actualiza statele de personal la nivel propriu, în condițiile legii, fără să mai fie necesară aprobarea prealabilă a ministerului pentru fiecare modificare individuală. Măsura ar urma să permită managementului spitalelor să gestioneze mai rapid situațiile administrative curente.
Ministerul Sănătății va continua însă să aprobe statele de funcții, structurile organizatorice și organigramele unităților din subordine. Acestea trebuie să respecte normativele de personal, numărul de posturi repartizat și bugetul aprobat. De asemenea, ordonatorii de credite își vor păstra responsabilitatea pentru gestionarea personalului, stabilirea drepturilor salariale și promovarea angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare și în limita bugetelor proprii.
Cseke Attila: „Nu cred că MS trebuie să aprobe fiecare modificare individuală”
Ministrul Sănătății, Cseke Attila, susține că nu este necesar ca fiecare schimbare privind încadrarea personalului să fie aprobată individual de minister. Acesta a oferit exemplul asistenților medicali care finalizează studii superioare și pot ocupa, în condițiile legii, funcții corespunzătoare pregătirii dobândite.
Ce limite trebuie să respecte spitalele după simplificarea procedurilor
Simplificarea procedurilor nu înseamnă că spitalele vor putea modifica liber numărul de posturi. Potrivit instrucțiunii, unitățile sanitare vor trebui să respecte în continuare structura aprobată, normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat și limitele bugetare. Prin urmare, schimbările vizează în principal modul de gestionare a modificărilor administrative, fără eliminarea controlului asupra încadrării în limitele aprobate.
Regulile ar putea fi extinse și la spitalele din subordinea primăriilor
Instrucțiunea a fost transmisă joi unităților sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Acestea au la dispoziție 10 zile pentru a transmite puncte de vedere și observații. După expirarea termenului de consultare, instrucțiunea poate intra în vigoare în forma finală, rezultată în urma analizării propunerilor primite.
Ministerul Sănătății recomandă, totodată, și autorităților administrației publice locale să analizeze posibilitatea aplicării acelorași principii și proceduri în spitalele pe care le administrează, cu respectarea competențelor legale și a cadrului normativ aplicabil.