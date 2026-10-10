Fata de 12 ani, dispărută din Teleorman, a fost găsită. Alerta de răpire a fost ridicată: ce spune Poliția

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 07:24

Minora în vârstă de 12 ani, care ar fi fost urcată cu forța într-un autoturism în comuna Poroschia, județul Teleorman, a fost găsită, au anunțat sâmbătă dimineața reprezentanșii Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ Teleorman). Potrivit polițiștilor, fata nu a fost victima unei alte infracțiuni, în afara celei menționate anterior, iar mecanismul „Alertă Răpire Copil” a fost dezactivat.

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