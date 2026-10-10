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Fata de 12 ani, dispărută din Teleorman, a fost găsită. Alerta de răpire a fost ridicată: ce spune Poliția

Copil dispărut Teleorman/ Foto: Poliția Română

Copil dispărut Teleorman/ Foto: Poliția Română

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 07:24

Minora în vârstă de 12 ani, care ar fi fost urcată cu forța într-un autoturism în comuna Poroschia, județul Teleorman, a fost găsită, au anunțat sâmbătă dimineața reprezentanșii Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ Teleorman). Potrivit polițiștilor, fata nu a fost victima unei alte infracțiuni, în afara celei menționate anterior, iar mecanismul „Alertă Răpire Copil” a fost dezactivat.

„În urmă cu puțin timp, minora a fost depistată. Minora nu a fost victima altei infracțiuni, în afară de cea menționată anterior. În aceste condiții, alerta de răpire este ridicată”, informează polițiștii teleormăneni.

Potrivit sursei citate, cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs răpirea, identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cum a dispărut fata de 12 ani, din Teleorman?

Alerta de răpire a fost declanșată după dispariția fetei din comuna Poroschia, județul Teleorman. Potrivit primelor informații din anchetă, incidentul s-ar fi petrecut vineri, 9 octombrie, în jurul orei 12:50.

Minora, identificată drept Tănase-Petre Angela, se afla pe stradă când ar fi fost urcată într-un autoturism împotriva voinței sale, de către trei persoane. Ulterior, mașina s-ar fi deplasat în direcția municipiului Alexandria.

Sesizarea privind dispariția a fost primită inițial de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, iar în jurul orei 16:45 a fost transmisă către Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman.

Un suspect, identificat

După primirea sesizării, polițiștii au început verificările și au mobilizat echipe de intervenție pentru a o găsi pe minoră și a-i identifica pe cei implicați în incident. Autoritățile au activat mecanismul național „Alertă Răpire Copil” și au constituit o celulă de criză pentru coordonarea intervenției.

În cadrul anchetei, polițiștii au reușit să-l identifice pe unul dintre bărbații care s-ar fi aflat în autoturismul vizat. În acest caz, cercetările vizează infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal.

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