Fata de 12 ani, dispărută din Teleorman, a fost găsită. Alerta de răpire a fost ridicată: ce spune Poliția

Minora în vârstă de 12 ani, care ar fi fost urcată cu forța într-un autoturism în comuna Poroschia, județul Teleorman, a fost găsită, au anunțat sâmbătă dimineața reprezentanșii Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ Teleorman). Potrivit polițiștilor, fata nu a fost victima unei alte infracțiuni, în afara celei menționate anterior, iar mecanismul „Alertă Răpire Copil” a fost dezactivat.
„În urmă cu puțin timp, minora a fost depistată. Minora nu a fost victima altei infracțiuni, în afară de cea menționată anterior. În aceste condiții, alerta de răpire este ridicată”, informează polițiștii teleormăneni.
Potrivit sursei citate, cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs răpirea, identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun.
Cum a dispărut fata de 12 ani, din Teleorman?
Alerta de răpire a fost declanșată după dispariția fetei din comuna Poroschia, județul Teleorman. Potrivit primelor informații din anchetă, incidentul s-ar fi petrecut vineri, 9 octombrie, în jurul orei 12:50.
Minora, identificată drept Tănase-Petre Angela, se afla pe stradă când ar fi fost urcată într-un autoturism împotriva voinței sale, de către trei persoane. Ulterior, mașina s-ar fi deplasat în direcția municipiului Alexandria.
Sesizarea privind dispariția a fost primită inițial de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, iar în jurul orei 16:45 a fost transmisă către Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman.
Un suspect, identificat
După primirea sesizării, polițiștii au început verificările și au mobilizat echipe de intervenție pentru a o găsi pe minoră și a-i identifica pe cei implicați în incident. Autoritățile au activat mecanismul național „Alertă Răpire Copil” și au constituit o celulă de criză pentru coordonarea intervenției.
În cadrul anchetei, polițiștii au reușit să-l identifice pe unul dintre bărbații care s-ar fi aflat în autoturismul vizat. În acest caz, cercetările vizează infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal.