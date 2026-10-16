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Sanatate· 1 min citire

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu: Cât de importantă este testarea HIV/SIDA?

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 16 oct. 2026, 13:18

Infestarea cu virusul HIV a fost, timp de câteva decenii, unul dintre cele mai teribile diagnostice. Însă medicina și tratamentele au evoluat spectaculos. În exclusivitate la podcastul „Ceva-n PLUS”, medicul Adrian Marinescu a dezvăluit care este, în prezent, elementul-cheie care face ca tratamentul să aibă succes.

Dr. Adrian Marinescu, în premieră la Realitatea Plus: „Testarea e foarte importantă, pentru că, dacă ai un diagnostic de infecție cu HIV și reușești să începi tratamentul dintr-un moment incipient, speranța de viață este egală cu a unei persoane care nu are virusul.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, de la ora 15:00.

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