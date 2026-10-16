Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu: Cât de importantă este testarea HIV/SIDA?

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 16 oct. 2026, 13:18

Infestarea cu virusul HIV a fost, timp de câteva decenii, unul dintre cele mai teribile diagnostice. Însă medicina și tratamentele au evoluat spectaculos. În exclusivitate la podcastul „Ceva-n PLUS”, medicul Adrian Marinescu a dezvăluit care este, în prezent, elementul-cheie care face ca tratamentul să aibă succes.

Distribuie articolul