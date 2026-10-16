Două ucrainence au pierdut 630.000 de euro după ce au încercat să treacă ilegal granița în România. Unde au ascuns banii

Două femei din Ucraina au fost condamnate după ce au încercat să scoată ilegal din Republica Moldova aproape 400.000 de dolari și 270.000 de euro, cu destinația România. Banii au fost descoperiți de vameși la punctul de trecere a frontierei Sculeni, o parte din valută fiind ascunsă într-o cutie de absorbante. Întreaga sumă a fost confiscată, iar cele două femei au primit pedepse cu închisoarea.
Peste 630.000 de euro și dolari, descoperiți la vama Sculeni
Incidentul a avut loc pe 5 martie 2022, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova către România.
Cele două femei, în vârstă de 49 și, respectiv, 24 de ani, călătoreau separat. Una dintre ele se afla la volanul unui autoturism de lux marca Land Rover, în timp ce cealaltă era pasageră într-un microbuz.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), ambele le-ar fi spus inspectorilor vamali că nu aveau bunuri sau sume de bani de declarat. Verificările amănunțite ale bagajelor au scos însă la iveală o cantitate impresionantă de valută.
În documentele judiciare figurează un total de 396.960 de dolari și 269.440 de euro, bani care au fost confiscați de autorități.
Aproape 270.000 de euro, ascunși într-o cutie de absorbante
Descoperirile făcute de vameși au atras atenția prin modul în care fusese transportată valuta.
În bagajul femeii de 49 de ani, care conducea Land Roverul, au fost găsiți aproape 400.000 de dolari. În schimb, tânăra de 24 de ani transporta aproape 270.000 de euro, ascunși într-o cutie de absorbante aflată în valiza sa.
Potrivit informațiilor din dosar, cele două femei nu ar fi acționat separat, ci ar fi făcut parte dintr-o schemă în care fiecare avea un rol stabilit.
Cum ar fi încercat să treacă de controalele vamale
Anchetatorii au susținut că femeia aflată la volanul autoturismului de lux ar fi coordonat operațiunea, în timp ce pasagera microbuzului ar fi avut sarcina de a transporta o parte din bani.
Conform documentelor instanței, persoanele implicate ar fi încercat să profite de aglomerația de la frontieră din martie 2022, când numeroși refugiați se aflau în punctele de trecere dintre Republica Moldova și România.
Planul ar fi urmărit evitarea unor verificări amănunțite, însă controlul vamal a dus la descoperirea sumelor nedeclarate. Autoritățile au deschis ulterior un dosar penal pentru tentativă de contrabandă.
Banii au fost confiscați, iar femeile au fost condamnate
Dosarul a ajuns în instanță, iar Judecătoria Ungheni a dispus confiscarea întregii sume în favoarea statului.
Potrivit unui comunicat publicat de PCCOCS la 12 octombrie 2026, femeia considerată organizatoarea operațiunii a fost condamnată la șase ani de închisoare. Cealaltă femeie a primit o pedeapsă de patru ani și șase luni.