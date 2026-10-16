Două ucrainence au pierdut 630.000 de euro după ce au încercat să treacă ilegal granița în România. Unde au ascuns banii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 16:47

Două femei din Ucraina au fost condamnate după ce au încercat să scoată ilegal din Republica Moldova aproape 400.000 de dolari și 270.000 de euro, cu destinația România. Banii au fost descoperiți de vameși la punctul de trecere a frontierei Sculeni, o parte din valută fiind ascunsă într-o cutie de absorbante. Întreaga sumă a fost confiscată, iar cele două femei au primit pedepse cu închisoarea.

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