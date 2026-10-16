Peste 9.000 de lei în doar 8 ore, din cerșit la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Bărbatul ar accepta doar bani: caz revoltător la Iași

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 oct. 2026, 09:43

Un bărbat de 59 de ani, din Huși, ar fi strâns peste 9.000 de lei în doar opt ore, cerșind pe străzile Iașului în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva. Presa locală scrie că acesta ar refuza ajutoarele în produse, precum alimentele sau hainele, și ar accepta doar bani. Polițiștii locali îl au de ceva ani în vizor, acesta fiind cunoscut pentru astfel de practici. Potrivit publicației InfoVaslui, citată de Ziarul de Iași, bărbatul ar deține patru autoturisme, printre care și un Lexus. Mai mult, există zvonuri potrivit cărora bărbatul ar fi fost preot la viața sa, infirmate însă de Arhiepiscopia Iașilor. Cât privește infirmitatea sa, acesata este pusă sub semnul întrebării de localnici.

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