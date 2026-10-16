Peste 9.000 de lei în doar 8 ore, din cerșit la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Bărbatul ar accepta doar bani: caz revoltător la Iași

Un bărbat de 59 de ani, din Huși, ar fi strâns peste 9.000 de lei în doar opt ore, cerșind pe străzile Iașului în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva.
Presa locală scrie că acesta ar refuza ajutoarele în produse, precum alimentele sau hainele, și ar accepta doar bani. Polițiștii locali îl au de ceva ani în vizor, acesta fiind cunoscut pentru astfel de practici. Potrivit publicației InfoVaslui, citată de Ziarul de Iași, bărbatul ar deține patru autoturisme, printre care și un Lexus. Mai mult, există zvonuri potrivit cărora bărbatul ar fi fost preot la viața sa, infirmate însă de Arhiepiscopia Iașilor. Cât privește infirmitatea sa, acesata este pusă sub semnul întrebării de localnici.
Cazul a atras atenția autorităților locale, care susțin că bărbatul este cunoscut pentru activitatea sa din centrul Iașului. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, bărbatul ar veni din Huși și s-ar așeza într-un scaun rulant în apropierea Mitropoliei, unde cânta la microfon și le cerea bani trecătorilor, relatează Ziarul de Iași.
Peste 9.000 de lei în doar opt ore: cum a reușit să strângă banii
Suma de 9.147 de lei ar fi fost adunată de bărbat în timpul pelerinajului de Sfânta Parascheva, perioadă în care Iașul a fost luat cu asalt de zeci de mii de credincioși veniți din întreaga țară, dar și din străinătate pentru a asista la slujbă, dar și ca să se roage la racla cu moaște din curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Polițiștii locali au ridicat suma strânsă de bărbat și i-au dat o amendă de 1.000 de lei.
Potrivit publicației InfoVaslui, care a relatat despre caz și în 2025, bărbatul ar putea strânge între 1.500 și 2.000 de lei în câteva ore, chiar și într-o zi obișnuită. Însă în perioadele cu un număr mare de pelerini, sumele obținute ar putea fi mai mari.
Ziua, la cerșit. Acasă îl așteaptă 4 mașini în garaj
Publicația menționată susține că bărbatul cu domiciliul în Huși are deține patru autoturisme, printre care și un Lexus, și că acesta ar face naveta aproape zilnic spre Iași pentru a cerși.
Modelul Lexus RX din a doua generație, menționat în relatarea presei vasluiene, se găsește pe piața mașinilor second-hand la prețuri de ordinul câtorva mii de euro, în funcție de starea tehnică, anul de fabricație și dotări.
"Ritualul" de făcut bani: ce spune presa locală
Potrivit presei locale, bărbatul are un "ritual" bine stabilit atunci când vine vorba despre modul în care își câștigă existența. Mai exact, acesta vine cu mașina personală din Huși, își instalează boxele și se așează într-un scaun cu rotile, apoi începe să cânte la microfon și le cere bani trecătorilor. Mai mult, aceeași publicație, citând surse din Poliția Locală Iași, susține că bărbatul refuză ajutoarele în produse, precum alimentele sau hainele, și că acceptă doar bani.
Cerșetorie/ Captură foto Ziarul de Iași
Un polițist citat de presa vasluiană a afirmat că, în timpul unui control, bărbatul avea o sacoșă plină cu bancnote. Potrivit aceleiași relatări, acesta ar filma uneori interacțiunile cu polițiștii și ar încerca să provoace reacții din partea trecătorilor. InfoVaslui mai relatează că bărbatul a mai fost sancționat contravențional pentru cerșetorie.
Zvonurile despre trecutul bărbatului, infirmate de Arhiepiscopia Iașilor
În comunitatea din Huși ar circula informații potrivit cărora bărbatul ar fi fost preot. Potrivit Ziarului de Iași, care a solicitat un punct de vedere din partea Arhiepiscopiei Iașilor, reprezentanții instituției au respins această informație.
„Nu a fost niciodată preot și nici nu a avut vreun statut din punct de vedere bisericesc”, ar fi transmis oficialii instituției, conform publicației.
Alte relatări ale unor localnici, citate de presa ieșeană, susțin că bărbatul s-ar deplasa în scaunul rulant doar atunci când cerșește.
Cerșetorie/ Captură foto Ziarul de Iași
În plus, acesta este cunoscut pentru cumpărăturile frecvente pe care le-ar face într-unul din magazinele unui mare retailer de electronice și electrocasnice, de unde ar achiziționa frecvent obiect scumpe, pentru care un angajat obișnuit ar fi nevoit să facă credite.