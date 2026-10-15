Profesor de sport bătut într-o școală din Timișoara. Tatăl și fratele de 16 ani ai elevului, arestați preventiv

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 20:51

Tatăl și fratele adolescentului implicat în agresarea unui profesor de educație fizică din Timișoara au fost arestați preventiv, după un incident violent petrecut la Școala Gimnazială nr. 15. Bărbatul în vârstă de 39 de ani va sta în arest 30 de zile, în timp ce fratele elevului, în vârstă de 16 ani, a fost arestat pentru 20 de zile. Conflictul ar fi izbucnit după ce profesorul i-a făcut o observație elevului în timpul orei de sport.

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