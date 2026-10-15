Profesor de sport bătut într-o școală din Timișoara. Tatăl și fratele de 16 ani ai elevului, arestați preventiv

Tatăl și fratele adolescentului implicat în agresarea unui profesor de educație fizică din Timișoara au fost arestați preventiv, după un incident violent petrecut la Școala Gimnazială nr. 15. Bărbatul în vârstă de 39 de ani va sta în arest 30 de zile, în timp ce fratele elevului, în vârstă de 16 ani, a fost arestat pentru 20 de zile. Conflictul ar fi izbucnit după ce profesorul i-a făcut o observație elevului în timpul orei de sport.
Cazul a ajuns în atenția polițiștilor după ce un cadru didactic al unității de învățământ a fost agresat fizic. Potrivit informațiilor furnizate de conducerea școlii, incidentul ar fi pornit de la o neînțelegere între profesor și un elev de clasa a V-a.
Tatăl și fratele elevului, arestați preventiv
Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a anunțat joi seară măsurile dispuse de instanță în cazul celor doi suspecți reținuți în urma agresiunii.
„Față de bărbatul de 39 de ani, reținut în urma incidentului, instanța a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Față de minorul de 16 ani, reținut în urma aceluiași incident, instanța a dispus măsura arestării preventive pentru 20 de zile”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.
Cei doi sunt tatăl și, respectiv, fratele mai mare al elevului implicat în conflictul de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara.
Măsurile preventive au fost dispuse în urma intervenției autorităților și a cercetărilor efectuate după agresarea cadrului didactic.
De la o observație la ora de sport s-a ajuns la un conflict violent
Potrivit informațiilor oferite de directorul unității de învățământ, totul ar fi început în timpul unei ore de educație fizică și sport, când profesorul i-ar fi atras atenția unui elev din clasa a V-a.
Ulterior, copilul ar fi plecat acasă și s-ar fi întors la școală însoțit de membrii familiei sale, inclusiv de tatăl și fratele mai mare. Situația ar fi escaladat, iar profesorul ar fi fost agresat fizic.
Conducerea școlii a solicitat imediat intervenția Poliției pentru gestionarea incidentului și clarificarea împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.
În acest caz, anchetatorii trebuie să stabilească exact rolul fiecărei persoane implicate și circumstanțele în care conflictul verbal ar fi degenerat într-o agresiune fizică.