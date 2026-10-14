Venituri record din meditații în România. Un profesor din Timiș a declarat 575.000 de lei la ANAF, într-un singur an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 oct. 2026, 15:38

Un profesor din județul Timiș a declarat la ANAF venituri de 575.000 de lei obținute din meditații în anul 2025. Suma, care depășește jumătate de milion de lei, reprezintă cel mai mare venit individual raportat pentru această activitate în vestul țării. Datele Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara arată că tot mai multe persoane declară banii obținuți din pregătirea suplimentară a elevilor, iar încasările raportate au crescut considerabil față de anul precedent.

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