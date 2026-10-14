Venituri record din meditații în România. Un profesor din Timiș a declarat 575.000 de lei la ANAF, într-un singur an

Un profesor din județul Timiș a declarat la ANAF venituri de 575.000 de lei obținute din meditații în anul 2025. Suma, care depășește jumătate de milion de lei, reprezintă cel mai mare venit individual raportat pentru această activitate în vestul țării. Datele Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara arată că tot mai multe persoane declară banii obținuți din pregătirea suplimentară a elevilor, iar încasările raportate au crescut considerabil față de anul precedent.
Cea mai mare sumă raportată pentru meditații în regiunea de vest a fost înregistrată în județul Timiș. Un singur profesor a declarat pentru anul 2025 venituri de 575.000 de lei, o valoare care depășește cu mult încasările raportate individual de ceilalți contribuabili din cele patru județe analizate. Suma reprezintă veniturile brute declarate din meditații, nu banii rămași profesorului după plata taxelor și a eventualelor cheltuieli. Autoritățile fiscale nu au făcut publică identitatea cadrului didactic și nici disciplina la care acesta oferă pregătire suplimentară.
Potrivit datelor ANAF, județul Timiș se află pe primul loc în regiune și în ceea ce privește numărul persoanelor care își declară veniturile din meditații. Activitatea trebuie înregistrată și raportată fiscal, conform regulilor privind declararea veniturilor obținute de profesori din meditații.
Peste 30 de milioane de lei din meditații, declarați în vestul țării
Veniturile din meditații au crescut semnificativ în ultimii doi ani. Profesorii și celelalte persoane care desfășoară această activitate în județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au declarat la Fisc încasări totale de peste 30 de milioane de lei pentru perioada 2024-2025.
În 2024, un număr de 676 de contribuabili au raportat venituri brute de 11,4 milioane de lei. Un an mai târziu, numărul persoanelor care și-au declarat câștigurile a ajuns la 941, iar suma totală a crescut la 18,7 milioane de lei, potrivit datelor furnizate de ANAF. Astfel, încasările raportate au crescut cu 7,3 milioane de lei într-un singur an, iar numărul contribuabililor a fost mai mare cu 265. Datele reflectă o creștere atât a sumelor declarate, cât și a numărului persoanelor care au raportat venituri obținute din pregătirea particulară a elevilor.
Timiș, pe primul loc la meditații. Unde sunt cele mai puține declarații
Dintre cele patru județe analizate, Timișul conduce clasamentul regional în privința numărului de declarații fiscale depuse pentru veniturile din meditații. Tot aici a fost înregistrat și recordul individual de 575.000 de lei, raportat pentru anul trecut.
La polul opus se află județul Caraș-Severin, unde autoritățile fiscale au înregistrat cele mai puține declarații pentru această activitate. Datele prezentate de ANAF nu arată însă câți profesori oferă meditații fără să își declare veniturile. Creșterea încasărilor raportate arată că sumele declarate din pregătirea suplimentară a elevilor au devenit tot mai mari. Totuși, aceste cifre nu reprezintă întreaga piață a meditațiilor, ci doar veniturile înregistrate oficial de contribuabili.
Cum trebuie să își declare profesorii veniturile din meditații
Profesorii care oferă meditații contra cost trebuie să respecte obligațiile fiscale prevăzute de lege. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, persoanele care desfășoară această activitate trebuie să se autorizeze și să își declare veniturile la ANAF. Petru Răzvan Vlad, inspector în cadrul instituției, a explicat că primul pas este obținerea autorizării de la Registrul Comerțului. Ulterior, veniturile sunt raportate prin declarația unică, document folosit pentru stabilirea impozitului și a contribuțiilor sociale datorate.
„Contribuabilii care prestează o asemenea activitate de meditații au obligația, pentru a fi autorizați legal, să meargă la Registrul Comerțului din județul unde își au domiciliul și să obțină autorizarea acestei activități. Registrul Comerțului le emite un CUI, un cod fiscal, iar la ANAF, pe baza CNP-ului, ei își declară venitul completând formularul declarației unice”, a explicat Petru Răzvan Vlad, conform presei locale.
Declarația unică este documentul prin care persoanele fizice raportează veniturile realizate și obligațiile fiscale aferente. Astfel, profesorii care obțin bani din meditații trebuie să țină evidența încasărilor și să respecte procedurile legale pentru declararea acestora.