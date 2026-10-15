Două zodii în fața unor schimbări importante: pot alege un nou drum și au șanse în dragoste

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 oct. 2026, 15:35

Leii și Scorpionii se află în centrul unor previziuni astrologice care anunță noutăți în carieră, familie și viața sentimentală. Pentru aceste două zodii, perioada următoare ar putea aduce întâlniri și decizii care să le schimbe prioritățile, chiar dacă începutul va fi marcat de incertitudine.

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