Cele cinci zodii care au noroc cu carul în octombrie 2026. Cine este nativul favorit al astrelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 oct. 2026, 15:05

Octombrie vine cu dorințe noi, surprize neașteptate și șanse care pot schimba planurile pentru finalul de an. Pentru unii nativi, astrele anunță o perioadă în care dragostea, cariera și întâlnirile cu oameni speciali pot căpăta un nou sens. Cinci zodii se află în centrul previziunilor astrologice și ar putea avea parte de vești bune, oportunități și momente care le aduc mai aproape de ceea ce își doresc. Una dintre ele pare să fie, însă, marea favorită a lunii octombrie.

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