Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 nov. 2026, 20:15

Duminică, 22 noiembrie 2026, vine cu schimbări de energie și noi perspective pentru toate cele 12 semne zodiacale. Intrarea Soarelui în Săgetător deschide o perioadă favorabilă aventurii, dezvoltării personale și planurilor îndrăznețe. Unele zodii vor simți nevoia să își schimbe direcția, în timp ce altele vor căuta stabilitate, liniște și apropierea oamenilor dragi. Relațiile, banii și proiectele de viitor sunt printre principalele teme ale zilei. Comunicarea poate aduce clarificări, iar întâlnirile cu persoane care împărtășesc aceleași idealuri pot deschide noi oportunități. Iată ce rezervă astrele fiecărei zodii!

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