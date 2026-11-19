Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 19 nov. 2026, 14:29

Horoscopul zilei de vineri, 20 noiembrie 2026, aduce în prim-plan răbdarea, organizarea și nevoia de claritate. Luna se află în Berbec, iar energia zilei favorizează inițiativa, dar și asumarea responsabilităților. Unele zodii pot avea parte de discuții importante în cuplu, în timp ce altele își vor concentra atenția asupra bugetului sau a planurilor profesionale. Află ce îți rezervă horoscopul azi și cum poți profita de oportunitățile acestei zile.

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