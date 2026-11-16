Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 16 nov. 2026, 21:38

Marți, 17 noiembrie 2026, vine cu o energie astrală intensă, în care dorința de afirmare se poate ciocni de nevoia de libertate. Luna traversează zodia Vărsătorului, în timp ce Marte și Jupiter se află în Leu, o combinație care poate amplifica ambiția, curajul, dar și reacțiile impulsive. Venus în Balanță susține apropierea, diplomația și dialogul în relații, însă tensiunile zilei cer răbdare înaintea deciziilor importante.

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