Horoscop de weekend 7-8 noiembrie. Două zile cu surprize în dragoste, decizii importante și adevăruri greu de ignorat pentru unele zodii

Publicat 6 nov. 2026, 16:47 Sursă eva.ro

Horoscopul de weekend 7-8 noiembrie vine cu schimbări de dispoziție, întâlniri neașteptate și discuții care pot modifica relații. Unele zodii primesc răspunsuri pe care le așteptau de mult, în timp ce altele simt nevoia să iasă din rutină și să înceapă ceva diferit.

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