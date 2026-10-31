Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie. Răsturnare de destine. Zodiile care trăiesc pasiuni neașteptate și cele care spun adio

Publicat 31 oct. 2026, 22:58 Sursă eva.ro

Noiembrie aduce decizii importante în viața sentimentală. Unele zodii își consolidează relațiile și fac planuri de viitor, în timp ce altele se desprind de povești care nu le mai oferă siguranță. Pentru cei singuri pot apărea întâlniri neașteptate și iubiri intense.

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