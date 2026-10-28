Schimbări importante pentru trei zodii până pe 9 noiembrie. Surprize în dragoste și oportunități în carieră

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 oct. 2026, 20:00

Începutul lunii noiembrie poate veni cu surprize și decizii importante pentru unii nativi ai zodiacului. Fie că este vorba despre o oportunitate profesională, o veste mult așteptată sau o schimbare în viața sentimentală, următoarele zile le-ar putea oferi motive să privească viitorul cu mai multă încredere. Trei zodii sunt în centrul atenției până pe 9 noiembrie, când dorințele, planurile și relațiile personale pot căpăta o nouă perspectivă. Iată cine sunt nativii care ar putea începe un capitol diferit în viața lor.

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