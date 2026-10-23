Horoscop 23–29 octombrie. Oportunități în carieră și decizii în dragoste. Cine trebuie să fie atent la bani

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 13:28

Horoscop 23–29 octombrie. Finalul lunii aduce în prim-plan relațiile personale, planurile profesionale și administrarea banilor. Unele zodii pot găsi sprijin pentru proiectele lor, în timp ce altele au de clarificat neînțelegeri sau de reevaluat cheltuieli. Răbdarea și disponibilitatea de a asculta pot face diferența în momentele tensionate.

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