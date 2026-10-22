Trei zodii care pot primi vești bune în weekend. Se întrevăd soluții în familie, dragoste și bani

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 15:17

Horoscop de weekend. Racii, Scorpionii și Capricornii ar putea găsi răspunsuri la întrebări care i-au frământat în ultima perioadă. O conversație lămuritoare, un sprijin venit la momentul potrivit sau o decizie amânată pot schimba felul în care acești nativi privesc problemele de familie, relațiile și situația financiară.

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