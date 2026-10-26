Două zodii care pot începe un capitol nou în noiembrie 2026. Schimbări în dragoste, carieră și bani

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 15:43

Noiembrie 2026 se conturează, în interpretarea astrologică propusă, ca o perioadă de înnoire pentru Taur și Scorpion. Cele două zodii sunt în centrul unor previziuni care pun accent pe depășirea blocajelor, clarificarea relațiilor și reconsiderarea planurilor profesionale. După o etapă cu îndoieli sau amânări, acești nativi ar putea privi cu mai multă încredere spre viitor.

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