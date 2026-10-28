Horoscop joi, 29 octombrie 2026. Fecioarele riscă să cheltuiască prea mult, iar Vărsătorii reiau un proiect

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 oct. 2026, 22:11

Horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026, pune în prim-plan comunicarea, gestionarea banilor și capacitatea de adaptare. Berbecii au nevoie de mai multă cumpătare în discuțiile cu apropiații, Fecioarele sunt tentate de cumpărături, iar Vărsătorii privesc cu alți ochi un proiect abandonat. Pentru cele 12 zodii, ziua aduce îndemnul de a găsi un echilibru între dorințele personale și așteptările celor din jur.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre horoscopzodii