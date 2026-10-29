Horoscop vineri 30 octombrie 2026. Ce le rezervă astrele celor 12 zodii, în dragoste, bani și sănătate

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 oct. 2026, 13:53

Ziua de vineri, 30 octombrie vine cu provocări, surprize și oportunități pentru toate cele 12 zodii. În timp ce unii nativi pot primi vești bune în dragoste sau pot face progrese importante în carieră, alții trebuie să acorde mai multă atenție banilor și sănătății. Comunicarea, răbdarea și alegerile inspirate pot face diferența pe parcursul zilei.

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