Horoscop vineri 6 noiembrie 2026. Ce le rezervă astrele celor 12 zodii, în dragoste, bani și sănătate

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 5 nov. 2026, 12:36

Ziua de vineri vine cu nevoia de echilibru, răbdare și mai multă atenție la felul în care comunicăm. Luna se află în Balanță și pune accent pe relații, compromisuri și colaborare, în timp ce Mercur și Venus retrograde pot readuce în discuție situații mai vechi, atât în dragoste, cât și în plan financiar. Este o zi potrivită pentru clarificări și reevaluări, dar mai puțin indicată pentru decizii luate în grabă. Iată ce arată horoscopul zilei de azi pentru fiecare zodie.

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