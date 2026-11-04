Horoscop joi 5 noiembrie 2026. Ce le rezervă astrele celor 12 zodii, în dragoste, bani și sănătate

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 4 nov. 2026, 12:46

Ziua de joi, 5 noiembrie 2026, vine cu nevoia de a pune ordine în gânduri, relații și planuri. Luna își continuă drumul prin Fecioară în prima parte a zilei, favorizând atenția la detalii și deciziile practice, apoi intră în Balanță, unde aduce în prim-plan parteneriatele și dorința de echilibru. În același timp, Mercur și Venus sunt retrograde, așa că unele discuții mai vechi sau situații sentimentale nerezolvate pot reveni în atenție.

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