Horoscop luni 2 noiembrie 2026. Ce le rezervă astrele celor 12 zodii, în dragoste, bani și sănătate

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 2 nov. 2026, 09:05

Luni, 2 noiembrie 2026, vine cu schimbări de ritm, revelații sentimentale și oportunități pentru cei care au curajul să ia decizii importante. Începutul de săptămână îi îndeamnă pe nativi să fie mai atenți la bani, să nu ignore semnalele primite în dragoste și să acorde mai multă importanță sănătății. Unele zodii au parte de surprize plăcute, în timp ce altele sunt nevoite să își reevalueze prioritățile.

Distribuie articolul