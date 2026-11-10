Horoscop miercuri 11 noiembrie 2026. Ce le rezervă astrele celor 12 zodii, în dragoste, bani și sănătate

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 10 nov. 2026, 19:17

Miercuri, 11 noiembrie 2026, vine cu dorință de schimbare, nevoia de clarificări și ocazii de a privi lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Luna se află în Săgetător și încurajează optimismul, curajul și planurile de viitor, în timp ce Soarele în Scorpion aduce în prim-plan emoțiile și discuțiile profunde. Mercur și Venus sunt retrograde, așa că unele conversații și situații sentimentale din trecut pot reveni.

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