Horoscop marți, 10 noiembrie 2026. Ce le rezervă astrele celor 12 zodii, în dragoste, bani și sănătate

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 9 nov. 2026, 21:38

Ziua de marți, 10 noiembrie 2026, vine cu dorință de schimbare, discuții importante și ocazii de a privi lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Luna intră în Săgetător, încurajând optimismul, curiozitatea și nevoia de libertate. În același timp, Mercur și Venus sunt retrograde, astfel că unele conversații, decizii financiare sau situații sentimentale din trecut pot reveni în atenție.

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