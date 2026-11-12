Horoscop vineri 13 noiembrie 2026. Ce le rezervă astrele celor 12 zodii, în dragoste, bani și sănătate

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 12 nov. 2026, 21:44

Ziua de vineri, 13 noiembrie 2026, vine cu schimbări de ritm, discuții importante și ocazii de a pune ordine în planurile personale. Unele zodii vor avea parte de surprize în dragoste, în timp ce altele se vor concentra asupra banilor și deciziilor profesionale. În planul sănătății, astrele recomandă mai multă atenție la odihnă și la semnalele organismului. Pentru unii nativi, finalul de săptămână poate aduce o veste mult așteptată sau o oportunitate neașteptată.

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