Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 17 nov. 2026, 21:55

Miercuri, 18 noiembrie 2026, vine cu dorință de afirmare, planuri îndrăznețe și nevoia de a găsi un echilibru între ambiție și realitate. Soarele din Scorpion formează un aspect tensionat cu Jupiter din Leu, configurație care poate amplifica optimismul, dar și tendința de a promite mai mult decât putem duce. Luna se află în Pești și favorizează intuiția, sensibilitatea și discuțiile sincere. În horoscop azi, unele zodii primesc ocazia să clarifice probleme mai vechi, în timp ce altele trebuie să fie prudente cu banii și cu deciziile luate în grabă.

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