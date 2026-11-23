Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 23 nov. 2026, 14:51

Marți, 24 noiembrie 2026, vine cu o energie astrală intensă, marcată de Luna Plină în Gemeni, un moment asociat cu informațiile, comunicarea și deciziile care nu mai pot fi amânate. Unele zodii pot avea parte de surprize, în timp ce altele sunt îndemnate să își clarifice sentimentele și să își reorganizeze prioritățile. Este o zi în care discuțiile pot schimba perspective, iar veștile neașteptate pot deschide drumuri noi.

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