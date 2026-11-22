Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 nov. 2026, 18:59

Horoscopul zilei de luni, 23 noiembrie 2026, vine cu vești încurajatoare pentru multe zodii. Tensiunile din ultima perioadă încep să se diminueze, relațiile se îmbunătățesc, iar intuiția și creativitatea devin aliați importanți. Aspectul armonios dintre Soare și Neptun favorizează inspirația, sensibilitatea și apropierea de persoanele dragi. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodie.

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