Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 nov. 2026, 18:54

Ultimele zile ale lunii noiembrie vin cu momente de conștientizare, curaj și dorință de schimbare pentru cinci zodii. Unele își vor reevalua relațiile sentimentale, altele vor avea curajul să își ceară drepturile la locul de muncă sau să pună limite în familie. Influențele astrologice ale perioadei pun accent pe nevoile personale și pe renunțarea la compromisurile care au devenit o povară.

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