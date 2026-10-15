Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Surse Realitatea PLUS: Noi verificări la Primăria Timișoara, urmate de posibile audieri

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 oct. 2026, 13:01
Actualizat15 oct. 2026, 13:25
SursăRealitatea PLUS

Procurorii anticorupție continuă și astăzi verificările în dosarul care îi vizează pe funcționari ai USR din Primăria Timișoara, printre care și liderul formațiunii, Dominic Fritz, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Anchetatorii analizează documente privind operațiunile financiare ale instituției, iar verificările ar putea fi urmate de audieri. Ancheta vizează fapte grave de corupție și un prejudiciu de zeci de milioane de lei.

Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări din luna august a acestui an și privește presupuse fapte de corupție legate de compania de termoficare Colterm.

Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, prejudiciul estimat depășește 67 de milioane de lei. Procurorii suspectează că fondurile ar fi fost utilizate în alte scopuri decât cele pentru care erau destinate. Ancheta îi vizează pe liderul USR Dominic Fritz mai mulți membri ai partidului, precum și persoane din conducerea Primăriei Municipiului Timișoara. În cadrul investigației au avut loc descinderi la sediul primăriei.

Procurorii verifică documente la Primăria Timișoara

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, verificările documentelor urmează să continue atât astăzi, cât și mâine, la sediul Primăriei Timișoara și la alte instituții locale.

Sursele citate au precizat că, după analizarea documentelor, ar putea urma noi audieri în dosar.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe