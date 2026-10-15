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Justitie· 1 min citire
Surse Realitatea PLUS: Noi verificări la Primăria Timișoara, urmate de posibile audieri
Publicat15 oct. 2026, 13:01
Actualizat15 oct. 2026, 13:25
SursăRealitatea PLUS
Procurorii anticorupție continuă și astăzi verificările în dosarul care îi vizează pe funcționari ai USR din Primăria Timișoara, printre care și liderul formațiunii, Dominic Fritz, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Anchetatorii analizează documente privind operațiunile financiare ale instituției, iar verificările ar putea fi urmate de audieri. Ancheta vizează fapte grave de corupție și un prejudiciu de zeci de milioane de lei.
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