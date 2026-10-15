Surse Realitatea PLUS: Noi verificări la Primăria Timișoara, urmate de posibile audieri

Publicat 15 oct. 2026, 13:01 Actualizat 15 oct. 2026, 13:25 Sursă Realitatea PLUS

Procurorii anticorupție continuă și astăzi verificările în dosarul care îi vizează pe funcționari ai USR din Primăria Timișoara, printre care și liderul formațiunii, Dominic Fritz, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Anchetatorii analizează documente privind operațiunile financiare ale instituției, iar verificările ar putea fi urmate de audieri. Ancheta vizează fapte grave de corupție și un prejudiciu de zeci de milioane de lei.

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