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Politica· 1 min citire
Dominic Fritz și conducerea Primăriei Timișoara, vizați într-o anchetă DNA pentru deturnarea a 68 de milioane de lei - SURSE
Dominic Fritz, președintele USR
Publicat14 oct. 2026, 09:05
Actualizat14 oct. 2026, 09:06
SursăRealitatea PLUS
Procurorii DNA ar verifica modul în care au fost folosite 68 de milioane de lei destinate societății de termoficare Colterm, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Anchetatorii ar fi solicitat documente de la Primăria Timișoara pentru perioada 2021–2022, într-un dosar privind suspiciuni de abuz în serviciu. Conform acelorași surse, cercetările se desfășoară in rem, fiind vizate fapte, nu persoane. Realitatea Plus i-a cerut un punct de vedere lui Dominic Fritz, dar până la difuzarea știrii nu a primit niciun răspuns.
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