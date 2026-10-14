Ce se întâmplă cu organismul când insomnia devine cronică. Riscurile descoperite de cercetători

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 oct. 2026, 22:43

O analiză amplă, bazată pe studii care au inclus peste 1,3 milioane de persoane, arată că insomnia cronică este asociată cu un risc mai mare de AVC, spitalizare, demență și comportament suicidar. Cercetătorii precizează însă că riscurile suplimentare sunt moderate și subliniază că insomnia poate fi tratată.

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